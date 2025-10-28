10月28日（現地時間27日、日付は以下同）。NBAは2025－26レギュラーシーズン第1週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。 22日から27日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからサンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ（通算2度目）、イースタン・カンファレンスではミルウォーキӦ