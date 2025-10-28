北海道鹿部町出身・ファイターズの伊藤大海投手が、その年もっとも活躍した投手に贈られる栄誉ある賞を受賞しました。（選考会）「日ハムの伊藤くんに決まりました」その年に最も活躍した投手に贈られる「沢村賞」の選考会が１０月２７日に都内で開かれ、鹿部町出身・伊藤大海投手の受賞が発表されました。沢村賞受賞には７つの基準項目があり、伊藤投手は今シーズン奪三振１９５、２７試合に登板し、勝率６割３分５厘