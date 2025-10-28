“魚捌き系”YouTuberのトップランナーで、チャンネル登録者1400万人を超える「きまぐれクック」のかねこが10月25日、「【内装費用1.5億】海鮮のテーマパークを作ってしまいました。」と題した動画を公開。愛知県常滑市にオープンした自身初の実店舗「うお一番」を紹介した。 【写真】内装に1.5億円をかけた、「きまぐれクック」こだわりの実店舗「うお一番」店舗もスゴいが料理もスゴい 冒頭、一