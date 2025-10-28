NiziUの公式Instagramが更新され、MAKOとNINAが鈴木愛理とダンスコラボしている動画を公開した。 【動画】NiziUのMAKOとNINAが「Love & Like」に合わせて鈴木愛理と一緒にキュートなダンスを披露 ■アイドルオーラ全開でNiziUの「Love ＆ Like」を踊る鈴木愛理 NiziUの公式YouTubeチャンネルで展開中のコンテンツ『ConviNiziU store（コンビニジューストア）」。NiziUのメンバーが店員を務める架空