国際卓球連盟（ITTF）は28日、2025年第44週の世界ランキングを発表した。 ■トップ30には5選手 男子シングルスでは「WTTスターコンテンダー・ロンドン」で準優勝した張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの4位をキープ。同大会で8強入りした松島輝空（木下グループ）が1つ順位を上げて15位、戸上隼輔（井村屋グループ）が18位、宇田幸矢（協和キリン）が25位、篠塚大登（愛知工業大）が29位に