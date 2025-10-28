国際卓球連盟（ITTF）は28日、2025年第44週の世界ランキングを発表した。1つ順位を上げてトップ10入りしたのが橋本帆乃香（デンソーポラリス）。WTT公式は、快進撃を続ける27歳のカットマンを取り上げている。 ■WTT公式サイトが注目選手に 橋本は今季、国際大会に積極的に参戦。グランドスマッシュやチャンピオンズなどWTTシリーズの最高峰の舞台に初出場を果たした。インドで行われたアジア選手権にも日本代表とし