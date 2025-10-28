「くらしDIY」をブランドコンセプトに、日々の生活をちょっと豊かにしてくれる商品やサービスをお手頃価格で展開するホームセンターブランド「カインズ」。先日開催されたメディア向け展示会では、2025年上半期の人気商品や、秋冬の新作が一堂にお披露目されました。“痒いところに手が届く”アイデア商品で、たびたび話題を集めるカインズ。季節の変わり目に、暮らしを少しアップデートしたいと感じている人も多いのでは？そこで