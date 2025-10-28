モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップはグループステージが終了。ベスト16が出そろった。２勝１分けでグループFを首位通過した日本は、ラウンド16でコロンビアと対戦する。他のアジア勢では、中国と北朝鮮がグループステージを突破したものの、韓国だけは１分け２敗でE組３位に終わり、敗退が決定した。この結果を受け、中国メディア『網易体育』は「韓国はグループステージでわずか１ポイントしか獲得できずに