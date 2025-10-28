28日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比130円安の5万460円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万419.96円に対しては40.04円高。出来高は2万1451枚となっている。 TOPIX先物期近は3311.5ポイントと前日比19ポイント安、現物終値比3.99ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50460