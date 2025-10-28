１０月２３日(木)に行われたプロ野球ドラフト会議でオリックスから５位で指名された北海学園大学・髙谷舟投手(２２）の指名あいさつが行われました。オリックス佐野スカウトからは「ストレートの強さ、スライダーの切れがある。即戦力として期待している」と高く評価。髙谷投手は「即戦力と期待してもらい、やってやるぞという気持ち。３年後に最優秀防御率を獲りたい」と目標を掲げました。小学校時代か