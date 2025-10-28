28日の朝、県内は多くのところで、今シーズン最も寒くなりました。 午前6時頃の伊佐市です。川霧が朝日に照らされ、幻想的な光景が広がりました。上空に寒気が流れ込んだ影響で、28日、県内は冷え込みました。最低気温は、さつま町柏原で7.1度、伊佐市大口で7.2度を観測するなど、県内27の地点で、今シーズン最も低い気温を観測しました。（伊佐市・住民）「寒いです。布団から出たくないくらい」10月12日