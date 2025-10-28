けさの東海地方は、各地でこの秋一番の冷え込みになり、北アルプスの乗鞍岳では、初雪となりました。 【写真を見る】東海地方は今季一番の冷え込み 北アルプスの乗鞍岳で“初雪” 過去10年の平均よりも13日遅く （今井カメラマン）「乗鞍スカイラインの、平湯ゲート付近はうっすらと雪が積もっています」 上空の寒気の影響で、けさ岐阜県飛騨地方では雪が降りました。穂が伸びたススキや、赤く色づいた葉は、うっすらと白