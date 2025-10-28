『劇場版「鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来』が全国で絶賛公開中。声優の石田彰に取材し、猗窩座を演じる思いについて語ってもらった。【画像】強すぎる…！石田彰が演じた猗窩座■猗窩座の”強さ”への疑いを持たれないように――2020年の無限列車編を経て、テレビアニメでの登場はありましたが、またこうして猗窩座が戦うのは久々ですよね。今回はサブタイトルが「猗窩座再来」となっていますが、どのような思いで収録に