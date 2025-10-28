きょう28日、放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜後8：54）では、600万円で購入した伊万里焼に衝撃値が出る。【動画】購入額にスタジオどよめき…600万円で購入したという伊万里焼依頼人は現役の陸上自衛官。現在は幹部自衛官として単身赴任中。10年程前から桃山・江戸初期の焼物を収集しているが、そのきっかけは子どもの頃から見てきた鑑定団で、特に鑑定士・中島の大ファンだという。お宝は3年前、骨董