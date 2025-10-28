中国・遼寧省の漬物を漬ける作業用プールで、作業員がたばこをくわえたり痰を吐いたりする様子が撮影され、物議を醸している。中国メディアの九派新聞が27日に報じた。現場で市民が撮影した映像には、作業用プール内で作業している男性が、たばこをくわえていたり、漬物の中に痰を吐いたりする様子が映っていた。現場のある同省葫芦島市興城市の市場監督管理局は市民からの通報を受け、26日に調査・対処に当たり、問題の漬物のロッ