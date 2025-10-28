来日中のアメリカのトランプ大統領は28日、迎賓館内で、横田めぐみさんの母・横田早紀江さんら北朝鮮による拉致被害者の家族たちと面会した。高市首相も同席し、トランプ大統領は拉致問題について「長年続いてきた。いつもこのことは忘れていない」と述べ、問題の解決に向け「私たちはできることは全てやる」との意向を伝えた。