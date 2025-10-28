アイドルグループ・AKB48の19期研究生・伊藤百花（21）の1stフォトブックのタイトルが『百花（ひゃっか）ずかん。』（12月11日発売／光文社）に決定し、表紙カットも解禁された。【先行カット】制服姿も！圧倒的透明感あふれる伊藤百花グラビア編と読み物編の2部構成で、グラビア編は、鎌倉ひとり旅。読み物編は、好きなものとヒストリー、Q&Aの3部構成となる。12月6日に22歳になる伊藤の圧倒的美少女感と大人っぽさ、そし