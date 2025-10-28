アジアを代表するガールズグループ・TWICEの公式キャラクター・TWICE LOVELYSを主人公とした初の絵本『TWICE LOVELYSえほんラブリーフルーツをさがして』が、12月17日に発売されることが決定した。きょう28日より全国の書店および通販サイト、オフィシャルサイトにて予約受付がスタートした。【ソロカット】TWICEそれぞれの魅力があふれる！ソロカット同作は、ラブリーたちがふしぎなくだもの＝ラブリーフルーツを探すために