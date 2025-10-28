木原官房長官はきょう、相次ぐクマの被害をめぐり、関係省庁に対し対策パッケージの見直しを指示し、30日に防衛省を含めたクマ対策の関係省庁会議を開催すると発表しました。木原稔 官房長官「クマによる被害の抑止に向けて、政府一丸となって対策を着実に実施するため、今般、環境省を初め、関係省庁に対して早急にクマ被害対策施策パッケージを見直し、追加的対策を実施するよう指示したところであります」木原官房長官は、