Kis−My−Ft2の千賀健永（34）が28日、都内で「TokyoBeautyWeek」プロジェクト発表会に出席。小学生時代の美意識の高さを感じさせるエピソードを明かした。アイドルとして活躍する一方、美容にも詳しくYouTubeなどで情報の発信も行っている。美容に目覚めたきっかけは母。「母が美容関係のお仕事をしていて、子どものときからスキンケアへの意識は高かった」と振り返った。意識に変化が生じたのは小学3年で「僕、部活を