なか卯は、期間限定メニュー「天然いくら丼」を2025年10月29日午前11時から発売する。粒の大きないくらを使用大粒の天然いくらをたっぷりと盛りつけた、贅沢な味わいの一品が今年も登場。粒の大きないくらを使用するほか、並盛のいくらを昨年より増量し、プチプチと弾ける食感や濃厚な旨みを一層楽しめるよう仕上げたという。サイズと価格は、小盛が980円（以下全て税込）、並盛が1780円、ごはん大盛が1870円、豪快盛が2980円。