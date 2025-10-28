全国的にクマの出没が相次ぐなか、けさ、岩手県盛岡市の中心部にある銀行の地下駐車場に子グマ1頭が侵入しましたが、麻酔が打たれ捕獲されました。警察や市によりますと、きょう午前7時ごろ、盛岡市中央通の「岩手銀行本店」の地下駐車場に子グマ1頭が侵入しました。警察や市が駐車場を封鎖して、捕獲に向けた対応や周辺の警戒にあたりました。現場は、県庁や盛岡地方裁判所などが立ち並ぶ官庁街で、周辺ではきのう夜、親子のクマ