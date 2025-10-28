Kis−My−Ft2の千賀健永（34）が28日、都内で「TokyoBeautyWeek」プロジェクト発表会に出席した。イベントのスペシャルパートナーに就任。「光栄な気持ちでいっぱいでした。僕も美容が凄く好きなので、男女限らず1人でも多くの方に美容の楽しさ、その先に幸せがあることを伝えたい」と意気込んだ。東京・原宿、表参道エリアで来月19〜25日に開催。体験型イベント「TokyoBeautyStudio」などさまざまなイベントが行われ