◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ1勝1敗で第3戦はシーソーゲームで終盤に入りました。2回にテオスカー・ヘルナンデス選手のソロホームランでドジャースが先制すると3回には大谷翔平選手がポストシーズン7本目となるアーチを描き追加点を生み出します。しかし、4回のブルージェイズの攻撃で、1アウト1・3塁でアレハンドロ・