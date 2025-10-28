アメリカのトランプ大統領が、拉致被害者の家族らと面会しました。【映像】拉致被害者の家族らと面会するトランプ大統領トランプ大統領は午前11時45分頃から、拉致被害者の家族らと面会しています。家族らは1日も早い被害者の帰国を訴え、問題の解決に向けた協力を求めたものとみられます。2019年にトランプ大統領が来日した際にも面会し、「力を貸してほしい」などと訴えています。（ANNニュース）