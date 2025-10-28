高所作業車やドローンを活用した建造物の点検技術を競う大会が28日、大分市で行われました。 【写真を見る】高所作業車やドローンを使用、建造物の点検技術競う大分 この大会は、西日本高速道路エンジニアリング九州が職員の点検技術や安全意識を高めようと初めて実施しました。28日は、県内外から5チーム26人が参加し、3つの実技での総合的な技術を競いました。 高所作業車部門では作業車の安全な操作や高