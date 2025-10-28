【モデルプレス＝2025/10/28】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（R）」の「Leminoプレミアム」において、11月20日19時より「Lemino MUSIC FES -BEHIND THE LAPONE DAY in EXPO-」が独占配信される。【写真】ME:I、スタイル際立つミニ丈衣装で圧巻オーラ◆JO1ら出演「Lemino MUSIC FES」配信決定10月5日に大阪・関西万博にて「Lemino MUSIC FES - LAPONE DAY in EXPO -」が開催され、LAPONEグループに所属する5組、JO1、IN