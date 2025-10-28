【モデルプレス＝2025/10/28】俳優の伊藤淳史が、11月8日放送のフジテレビ系土曜プレミアム「世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編」（21時〜23時10分）に出演することが決定。作品「七階闘争」で、与田祐希、西田幸治（笑い飯）らと共演する。【写真】与田祐希、SEXYレース衣装姿◆伊藤淳史「世にも奇妙な物語」で主演おなじみのストーリーテラー・タモリと豪華キャストが“奇妙な世界”へといざなう「世にも奇妙な物語」が35周年