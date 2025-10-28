行方不明者の捜索や犯罪捜査の現場で活躍する警察犬。その審査会が28日、金沢市で開かれました。 石川県警では、警察が保有する自前の警察犬がおらず、年度ごとに民間で訓練した犬を審査し、嘱託警察犬として任命しています。28日は小型犬を含む18頭が審査会に参加し、指示に従って障害物を乗り越えたりする「服従」や、鋭い嗅覚でにおいをかぎ分けて正解を当てる「臭気選別」など、4つの審査が行われました。 石川県警本部