【モデルプレス＝2025/10/28】元日向坂46の齊藤京子が10月26日、自身のInstagramを更新。人気女優との仲良し2ショット写真に、反響が寄せられている。【写真】28歳元日向坂46「2人とも可愛い」ノースリ姿で大胆ハグ◆齊藤京子、人気女優との2ショット公開齊藤は「2作品連続一緒で普段は仲良しのかれんちゃん」と綴り、齊藤と水野美紀がW主演を務めるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週