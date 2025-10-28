1試合4長打は119年ぶりWS記録の快挙【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者」でスタメン出場し、7回の第4打席にこの日2発目となるワールドシリーズ3号を放ち、雄叫びを上げた。ポストシーズンでは通算11号となり、松井秀喜を抜き日本人単独最多となった。4-5の7回1死だった