大リーグのロサンゼルス・ドジャースでプレーした野茂英雄氏（57）が2025年10月28日（日本時間）、ドジャー・スタジアムで行われたワールドシリーズ（WS）第3戦（ドジャース対ブルージェイズ）の始球式に登板した。「やっぱり野茂英雄にはドジャーブルーが似合う」 野茂氏はドジャース時代の背番号「16」のユニホームを着用して登場。捕手は、ドジャースの山本由伸投手（27）が務めた。 ドジャー・スタジアムに返ってきたヒーロー