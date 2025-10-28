明日29日(水)から30日(木)は広く晴れるが、空気はヒンヤリ。31日(金)は、九州から関東の太平洋側で大雨のおそれ。道路の冠水や川の増水などに注意。11月1日(土)は東北と北海道で雨や風が強まり、荒れた天気になる所も。前半(29日〜11月4日) 31日は太平洋側で大雨のおそれ明日29日(水)は高気圧に覆われて、広い範囲で晴れる見込みです。北海道と東北の日本海側は朝まで雨や雪の降る所がありますが、次第に天気が回復します。昼頃か