履正社高校の2年生MF相澤伶実第104回全国高校サッカー選手権大会大阪府予選準決勝。第一試合で興國が1-0で阪南大高を下した後に行われた第二試合は壮絶な打ち合いとなった。スコアから言うと延長戦を戦い抜いて4-3で履正社が大阪産業大学附属高を振り切って6年連続の決勝進出という偉業を成し遂げた。この試合、履正社が3度のリードを奪うも、3度追いつかれ、延長後半で4度目の突き放しをするという内容だった。雨が降り頻る