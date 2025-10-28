総合家電メーカーのハイセンスジャパンは、4K液晶テレビフラッグシップモデル「U9Rシリーズ」が「2025年度グッドデザイン賞」(主催：公益財団法人日本デザイン振興会)を受賞したことを発表しました。「U9Rシリーズ」は、映像視聴の機能だけでなく、空間に溶け込む美しさや心地よい音響体験を目指してデザインされたモデルです。審査員からは、最新技術と上質な外観を融合させ、空間との調和と視聴体験を統合したデザインであると高