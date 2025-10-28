カプセルトイ専門店「#C-pla」を運営するトーシンは、宝石専門企業のKARATZとコラボレーションします。カバヤ食品の玩具菓子「セボンスター」をモチーフに、本物の宝石をあしらったカプセルトイ版「大人のセボンスター ハートキーペンダント」を2025年11月15日より発売！#C-pla横浜西口店と天王寺MIO店にて、各店50個、合計100個限定で販売される特別なカプセルトイです。 トーシン／KARATZ カプセルトイ版「大人のセボンスタ