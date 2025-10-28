ジュエリーブランド「オレフィーチェ」は、“見る・試すだけ”の新しい体験型ポップアップ「ジュエルームin東京」を、2025年11月の金・土・日・祝日に開催します。EC発のジュエリーブランド「オレフィーチェ」が提案する、販売や接客を目的としない、“体験に特化した”新しいかたちのイベントです。会場は、数多くのジュエリーショップが立ち並ぶ東京・表参道です！ オレフィーチェ 体験型ポップアップ「ジュエルームin東京