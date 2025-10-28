オーダーカーテンを中心にインテリアコーディネートを提案するジアスは、JR東日本大宮支社と共同開発した「座席モケット端材アップサイクル商品第5弾」を、2025年11月22日(土)9時00分から数量限定で販売します。車両の座席モケットの張り替えで出た端材を、ジアスの縫製技術で素敵なグッズに生まれ変わらせた人気企画です。販売は、大宮駅2F 西口コンコース内の鉄道グッズ専門店「GENERAL STORE RAILYARD 大宮」にて行われます！&#