和風ローグライクアクションRPG《百剣討妖伝綺譚》のPlayStation 4、PlayStation 5バージョンが、2026年1月22日に発売されることが決定しました！あわせて、本作の再予約が開始されています。妖魔が跳梁跋扈する江戸時代の日本を舞台に、3人の主人公が華麗なアクションを繰り広げる注目のタイトルです。 百剣討妖伝綺譚 《百剣討妖伝綺譚》は、妖魔がはびこる江戸時代の日本を舞台にした、和風ファンタジーローグライト