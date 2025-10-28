ディズニーストアに、クリスマスシーズンを彩るデコレーショングッズやギフトにもぴったりなお菓子などを揃えたコレクション「DISNEY CHRISTMAS」が登場！サンタクロースやトナカイに扮した「ミッキー＆フレンズ」のどこか懐かしさを感じさせるアートを使用したグッズが多数ラインナップされます☆ ディズニーストア「DISNEY CHRISTMAS(ディズニー クリスマス)」 発売日：2025年11月4日（火）より順次グッズ名・価