２７日、東アジアサミットに出席した李強氏。（クアラルンプール＝新華社記者／黄敬文）【新華社クアラルンプール10月28日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は27日、マレーシア・クアラルンプールで第20回東アジアサミット（EAS）に出席した。