ニッポンダイナミックシステムズが提供する『ez-PCLogger』が、カオナビが提供するタレントマネジメントシステム『カオナビ』の勤怠管理機能『カオナビ勤怠』とAPI連携を開始しました。『ez-PCLogger』で収集したPCのログオン・ログオフ情報が、『カオナビ勤怠』に自動で反映されるようになります。これにより、PC利用時間と打刻時間の乖離がアラートで確認でき、サービス残業の防止や不適切な勤怠リスクの早期発見が可能になりま