カー用品ブランドMAXWIN（運営：昌騰有限会社）は、10.88インチIPS液晶を搭載した純正ミラー交換型デジタルルームミラー『MDR-G1011』を発売しました。リアカメラは60fpsの超滑らかな映像に対応し、GPSも標準搭載しています。新商品発売記念として、各販売ショップで10,000円OFFクーポンが発行されています！ MAXWIN 純正ミラー交換型デジタルルームミラー『MDR-G1011』 『MDR-G1011』は、リアカメラ60fpsの超滑ら