◇ワールドシリーズ第3戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席もこの試合2本目となる本塁打を放った。4―5と1点を勝ち越された直後の7回1死の第4打席、相手4番手・ドミンゲスの初球、97・6マイルの直球をフルスイング。打球が左中間スタンドに着弾