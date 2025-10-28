トランプ大統領、6年ぶりの来日2日目。高市首相は28日朝、トランプ氏と対面で初めて会談しました。アメリカ側の会談の狙いについて、同行しているFNNワシントン支局長の千田淳一記者が中継でお伝えします。トランプ大統領としては、2日後に控えた中国の習近平国家主席との会談を意識したとみられます。会談の冒頭、トランプ大統領は高市首相に対し、「日本が軍事力を大幅に強化していることを承知している」と述べたうえで、日米は