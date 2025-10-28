ヴァレクストラ（Valextra）が、イタリアの洗練と遊び心をまとったホリデーコレクションを発表。銀座三越にて期間限定のポップアップを展開し、冬の装いに彩りを添えるレザーアイテムを提案します。ミラノバッグ ミニ シアリング 70万4,000円（税込）/Courtesy of Valextraイタリアンモードの粋を銀座に1937年にミラノで創業したValextraは、構造を削ぎ落としたミニマルなデザインの中に、建築的な美意識と機能性を共存させてきた