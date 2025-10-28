AKB48伊藤百花（21）の1stフォトブック（光文社から12月11日発売）のタイトルが「百花ずかん。」（読み：ひゃっかずかん）に決定したことが28日、発表された。タイトルについて伊藤は「このフォトブックはグラビア編と読み物編があり、グラビア編では、アイドルの私ではなかなかお見せできないような普段の姿を見ていただけると思います。読み物編では、私ができあがるまでをたくさんインタビューしていただいたので、このフォトブ