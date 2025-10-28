わんこと女の子の心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で22万5000回再生を突破し、「ジーンとしてしまいました」「優しく見守ってるのが愛おしい」「家族の愛情の深さを感じます」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：朝、歩きづらそうにしていた犬→1歳の女の子が心配して…とんでもなく尊い『まさかの反応』】 歩きづらそうなわんこを見て… YouTube