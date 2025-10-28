楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で、「楽天トラベル 秋冬SALE」を10月29日午前10時から11月15日まで開催する。国内宿泊、国内ツアー、レンタカー、バス、海外ツアー対象に特別プランの販売やクーポンを配布する。クーポンの利用で、国内宿泊は最大20％、国内ツアーは最大25,000円、海外ツアーは最大5万円、レンタカーは最大55％、高速バスは最大1,000円が割引となる。一部のクーポンは併用もできる。