10月24日の臨時国会において、就任後初となる所信表明演説を行った高市早苗首相。女性初の内閣総理大臣としての晴れ舞台で飛び交った、国民の知る権利を奪った“ヤジ”騒動は治る気配がない。【写真】水沼議員のインスタに起きた異変、居眠り指摘されて逆ギレした岡田議員「新首相が誕生して、所信表明の出だしでどういう話をするのか、まずはしっかりと受け止めるというところから始めなければいけなかった」翌25日の静岡第一